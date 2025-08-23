Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 21:46

Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над регионами России за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

22 августа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России с 20.50 мск до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — по четыре — сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

План Ковёр ввели в аэропорту Саратова
План Ковёр ввели в аэропорту Саратова

Ранее в ряде населённых пунктов Краснодарского края — городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский — прогремели взрывы. По словам местных жителей, прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar