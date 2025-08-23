Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над регионами России за три часа
Обложка © Telegram / Минобороны России
22 августа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России с 20.50 мск до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — по четыре — сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью.
Ранее в ряде населённых пунктов Краснодарского края — городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский — прогремели взрывы. По словам местных жителей, прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины.