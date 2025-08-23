Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над регионами России за три часа

22 августа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России с 20.50 мск до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — по четыре — сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью.