ВСУ пытаются атаковать Краснодарский край, работает система ПВО

В ряде населённых пунктов Краснодарского края — городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский — прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, над населёнными пунктами прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.