22 августа, 21:06

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Волгограда введён план «Ковёр». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, уточнила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Все аэропорты России возобновили работу после временных ограничений
Ранее Росавиация аннулировала сертификат учебного центра «Ангара». Данное решение было принято по итогам внеплановой проверки, которая выявила несоблюдение федеральных авиационных правил (ФАП-289) в процессе обучения персонала. Теперь для подготовки своих кадров, включая бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-24/26, авиакомпания обязана обращаться исключительно в сторонние сертифицированные учебные заведения.

