Росавиация аннулировала сертификат учебного центра Ангара

Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» права самостоятельно готовить авиаспециалистов из-за серьёзных нарушений в учебном процессе. Решение об аннулировании сертификата собственного учебного центра перевозчика было принято по итогам внеплановой проверки, о чём сообщила пресс-служба самого ведомства.

Проверка, проведённая Восточно-Сибирским межтерриториальным управлением Росавиации, выявила несоблюдение федеральных авиационных правил (ФАП-289) в процессе обучения персонала. Теперь для подготовки своих кадров, включая бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-24/26, авиакомпания обязана обращаться исключительно в сторонние сертифицированные учебные заведения.

Ранее стало известно, что после падения Ан-24 в Амурской области у авиакомпании «Ангара» отобрали лицензию на обслуживание самолётов. Оказалось, что все ремонтные работы только записывались в бумагах, но по-настоящему их не делали. Оборудование стояло без дела. Компания не смогла убедить проверяющих, что сделала всё, чтобы избежать новых катастроф.