Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:05

Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности

В Чите самолёт вернулся в аэропорт отправления из-за попадания стружки в масло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Из-за попадания стружки в масляную систему самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший из Читы в Чару Забайкальского края, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту отправления. На борту находились 46 пассажиров, проинформировали представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Самолёт вернулся (в аэропорт Читы) из-за стружки, попавшей в масло, на борту были 46 пассажиров», — уточнили представители прокуратуры в беседе с РИА «Новости».

Прокуратура контролирует ход расследования. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Прокуратура контролирует ход расследования. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В воскресенье надзорное ведомство объявило, что в 09:41 (03:41 мск) произошло возвращение воздушного судна по причине технической неисправности. Приземление прошло штатно, однако вылет был перенесён на следующий день — 11 августа.

Прокуратура тщательно контролирует ход расследования обстоятельств случившегося и соблюдение прав пассажиров авиакомпании.

Самолёт насмерть сбил жирафа на аэродроме в Кении
Самолёт насмерть сбил жирафа на аэродроме в Кении

Ранее стало известно, что рейс, который совершал полёт из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в пункт своего отправления. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из членов лётного экипажа.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar