Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности

В Чите самолёт вернулся в аэропорт отправления из-за попадания стружки в масло
Из-за попадания стружки в масляную систему самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший из Читы в Чару Забайкальского края, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту отправления. На борту находились 46 пассажиров, проинформировали представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Самолёт вернулся (в аэропорт Читы) из-за стружки, попавшей в масло, на борту были 46 пассажиров», — уточнили представители прокуратуры в беседе с РИА «Новости».
В воскресенье надзорное ведомство объявило, что в 09:41 (03:41 мск) произошло возвращение воздушного судна по причине технической неисправности. Приземление прошло штатно, однако вылет был перенесён на следующий день — 11 августа.
Прокуратура тщательно контролирует ход расследования обстоятельств случившегося и соблюдение прав пассажиров авиакомпании.
