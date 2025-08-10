Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности

Из-за попадания стружки в масляную систему самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший из Читы в Чару Забайкальского края, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту отправления. На борту находились 46 пассажиров, проинформировали представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Самолёт вернулся (в аэропорт Читы) из-за стружки, попавшей в масло, на борту были 46 пассажиров», — уточнили представители прокуратуры в беседе с РИА «Новости».

Прокуратура контролирует ход расследования. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В воскресенье надзорное ведомство объявило, что в 09:41 (03:41 мск) произошло возвращение воздушного судна по причине технической неисправности. Приземление прошло штатно, однако вылет был перенесён на следующий день — 11 августа.

Прокуратура тщательно контролирует ход расследования обстоятельств случившегося и соблюдение прав пассажиров авиакомпании.