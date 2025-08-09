Самолёт насмерть сбил жирафа на аэродроме в Кении

Самолёт столкнулся с жирафом на аэродроме в Кении. Пилот совершал посадку на взлётно-посадочной полосе, которая расположена в заповеднике Лева округа Меру, сообщает издание Kahawatungu.

Во время манёвра на полосу из кустов внезапно выбежали два жирафа и побежали навстречу самолёту. Это и привело к столкновению.

«Пилот отметил, что тормозить было уже поздно. Одна из самок жирафа попыталась увернуться, но ударилась о пропеллер самолёта и упала в нескольких метрах от него. Она погибла на месте», — сообщили в материале.

Другой жираф исчез в кустах. От удара сломался пропеллер самолёта. Пятеро находившихся на борту туристов из США не пострадали, их отвезли в гостиницу.