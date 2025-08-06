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Регион
6 августа, 10:43

Турист свесил ногу с лодки и чуть не остался инвалидом после нападения свирепой акулы

The Independent: На Багамах акула напала на туриста, свесившего ногу с лодки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Prochazkacz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Prochazkacz

На Багамах акула напала на американского туриста, чуть было не лишив его ноги. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошёл 28 июля 2025 года, когда турист катался на лодке с друзьями и свесил ногу в воду. Акула приняла его за морское существо и ринулась в атаку. Пострадавшему оказали помощь в местной клинике. Вид акулы и личные данные туриста не сообщаются.

«Это произошло около 14:00, мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает», — говорится в официальном заявлении полиции Багам.

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А ранее Life.ru сообщал, что в океане была обнаружена самая большая белая акула-людоед. Длина особи составляет 4,2 метра, а вес — около 750 килограммов.

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Мария Любицкая
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