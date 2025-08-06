Турист свесил ногу с лодки и чуть не остался инвалидом после нападения свирепой акулы
The Independent: На Багамах акула напала на туриста, свесившего ногу с лодки
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На Багамах акула напала на американского туриста, чуть было не лишив его ноги. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошёл 28 июля 2025 года, когда турист катался на лодке с друзьями и свесил ногу в воду. Акула приняла его за морское существо и ринулась в атаку. Пострадавшему оказали помощь в местной клинике. Вид акулы и личные данные туриста не сообщаются.
«Это произошло около 14:00, мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает», — говорится в официальном заявлении полиции Багам.
А ранее Life.ru сообщал, что в океане была обнаружена самая большая белая акула-людоед. Длина особи составляет 4,2 метра, а вес — около 750 килограммов.