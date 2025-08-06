Турист свесил ногу с лодки и чуть не остался инвалидом после нападения свирепой акулы

На Багамах акула напала на американского туриста, чуть было не лишив его ноги. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошёл 28 июля 2025 года, когда турист катался на лодке с друзьями и свесил ногу в воду. Акула приняла его за морское существо и ринулась в атаку. Пострадавшему оказали помощь в местной клинике. Вид акулы и личные данные туриста не сообщаются.

«Это произошло около 14:00, мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает», — говорится в официальном заявлении полиции Багам.