«Воин океана»: Найдена самая большая белая акула-людоед
В США обнаружена рекордно крупная белая акула-людоед длиной более четырёх метров
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У берегов Нантакета (США) замечена рекордная белая акула-людоед, самец по кличке Контендер. Длина особи составляет 4,2 метра, а вес — около 750 килограммов. Об этом сообщает MassLive.
По данным организации OCEARCH, это самая крупная акула, когда-либо зарегистрированная в ходе их исследований. Хищника обнаружили у границы Флориды и Джорджии и с тех пор отслеживают для изучения. Кличка Контендер связана с названием компании Contender Boats, партнёра OCEARCH, предоставляющей суда для исследовательских экспедиций. Сотрудники планируют продолжить наблюдение за самцом, описывая его как «полноправного воина океана».
Ранее крупную хищную рыбу обнаружили на берегу Курильских островов. Там после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан нашли сельдевую акулу крупных размеров. Она лежала на песчаном пляже, эксперты уже начали исследовать обстоятельства появления хищника.