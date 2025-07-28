Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:34

«Воин океана»: Найдена самая большая белая акула-людоед

В США обнаружена рекордно крупная белая акула-людоед длиной более четырёх метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

У берегов Нантакета (США) замечена рекордная белая акула-людоед, самец по кличке Контендер. Длина особи составляет 4,2 метра, а вес — около 750 килограммов. Об этом сообщает MassLive.

По данным организации OCEARCH, это самая крупная акула, когда-либо зарегистрированная в ходе их исследований. Хищника обнаружили у границы Флориды и Джорджии и с тех пор отслеживают для изучения. Кличка Контендер связана с названием компании Contender Boats, партнёра OCEARCH, предоставляющей суда для исследовательских экспедиций. Сотрудники планируют продолжить наблюдение за самцом, описывая его как «полноправного воина океана».

Туристы в Турции забили тревогу: На пляжах наблюдается нашествие акул
Туристы в Турции забили тревогу: На пляжах наблюдается нашествие акул

Ранее крупную хищную рыбу обнаружили на берегу Курильских островов. Там после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан нашли сельдевую акулу крупных размеров. Она лежала на песчаном пляже, эксперты уже начали исследовать обстоятельства появления хищника.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar