«Воин океана»: Найдена самая большая белая акула-людоед

У берегов Нантакета (США) замечена рекордная белая акула-людоед, самец по кличке Контендер. Длина особи составляет 4,2 метра, а вес — около 750 килограммов. Об этом сообщает MassLive.

По данным организации OCEARCH, это самая крупная акула, когда-либо зарегистрированная в ходе их исследований. Хищника обнаружили у границы Флориды и Джорджии и с тех пор отслеживают для изучения. Кличка Контендер связана с названием компании Contender Boats, партнёра OCEARCH, предоставляющей суда для исследовательских экспедиций. Сотрудники планируют продолжить наблюдение за самцом, описывая его как «полноправного воина океана».