Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 03:21

На берег Курильских островов выбросило крупную акулу

На Шикотане после отлива нашли сельдевую акулу больших размеров

На берегу Курильских островов зафиксирован необычный случай: после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан была найдена сельдевая акула внушительных габаритов. Видео опубликовал Telegram-канал Шикотанский телеграф.

Сельдевая акула. Видео © Telegram / Шикотанский телеграф

Хищная рыба лежала на песчаном пляже. Эксперты приступили к исследованию обстоятельств появления акулы.

Нечто похожее на мозг: Магаданские рыбаки напугались неизвестного науке существа
Нечто похожее на мозг: Магаданские рыбаки напугались неизвестного науке существа

А ранее в Индии развернули поисковую операцию после необычного происшествия — 28-летний рыбак Чодапалли Ерайю был утянут в море крупной рыбой, предположительно, чёрным марлином. Индус пытался вытащить мощную рыбу, клюнувшую на его снасть, но морской гигант оказался сильнее.

Обложка © Telegram / Шикотанский телеграф

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar