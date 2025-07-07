На берег Курильских островов выбросило крупную акулу

На берегу Курильских островов зафиксирован необычный случай: после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан была найдена сельдевая акула внушительных габаритов. Видео опубликовал Telegram-канал Шикотанский телеграф.

А ранее в Индии развернули поисковую операцию после необычного происшествия — 28-летний рыбак Чодапалли Ерайю был утянут в море крупной рыбой, предположительно, чёрным марлином. Индус пытался вытащить мощную рыбу, клюнувшую на его снасть, но морской гигант оказался сильнее.