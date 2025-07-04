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4 июля, 03:50

В Индии огромный чёрный марлин утащил рыбака в море

Рыба. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Рыба. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Индии развернули поисковую операцию после необычного происшествия — 28-летний рыбак Чодапалли Ерайю был утянут в море крупной рыбой, предположительно чёрным марлином. Инцидент произошёл в среду утром в 20 морских милях от побережья штата Андхра-Прадеш, где Ерайю рыбачил вместе с тремя товарищами.

Как сообщает газета The Times of India., трагедия случилась, когда рыбак попытался вытащить мощную рыбу, клюнувшую на его снасть. Однако он не рассчитал силы — морской гигант резко потянул леску, буквально выдернув Ерайю из лодки в воду. Спутники рыбака немедленно подняли тревогу, оповестив другие находившиеся поблизости суда, но спасти товарища не удалось.

Ещё одну «рыбу Судного дня» выбросило на пляж из морской бездны
Ещё одну «рыбу Судного дня» выбросило на пляж из морской бездны

Ранее стало известно, что в водах Чёрного моря активно размножается серебристый тетраодон — рыба, представляющая серьёзную угрозу для человека из-за своего токсичного яда, который может привести к смертельному исходу. Это хищное морское создание переместилось из Индо-Тихоокеанского региона в Чёрное море в результате изменений климата.

Артём Гапоненко
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