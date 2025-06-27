В Чёрном море на Украине из-за потепления плодится смертельно ядовитая рыба
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В Чёрном море плодится тетраодон серебряный — рыба, опасная для человека из-за своего яда, способного приводить к летальному исходу. Это хищное морское существо мигрировало из Индо-Тихоокеанского региона в Чёрное море вследствие потепления климата, сообщила экологическая государственная инспекция Украины.
Специалисты уточнили, что тетраодон сначала проник в Средиземное море, а затем добрался до Чёрного моря. Кроме ядовитости, хищник обладает мощными челюстями. В Средиземном море тетраодон перегрызает рыболовные сети и вытесняет местные виды рыб, на которых он охотится.
Впервые эту рыбу заметили у берегов Украины в 2014 году. В её мясе содержится тетродотоксин — один из самых сильных ядов природного происхождения с нервно-паралитическим действием. Даже небольшая доза этого вещества, попавшая в организм человека, может стать причиной смерти.
Украинские экологи предупреждают, что из-за потепления климата популяция тетраодона может значительно увеличиться в Чёрном море. Это угрожает биологическому разнообразию региона, рыболовству и здоровью людей.
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