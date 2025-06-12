Канадские учёные идентифицировали новый вид тираннозавра

В Канаде палеонтологи сделали важное открытие, идентифицировав новый вид тираннозавра. Он получил название Khankhuuluu mongoliensis. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на научные источники.

Повторный анализ окаменелостей, обнаруженных в Монголии ещё в 1970-х годах, позволил ученым установить, что останки принадлежат ранее неизвестному виду тираннозавров. Изначально кости приписывали электрозавру, но теперь их относят к Khankhuuluu mongoliensis — непосредственному родственнику Eutyrannosaurias, к которым относится и тирекс.

По словам доцента факультета естественных наук Университета Калгари Дарлы Зеленицки, Khankhuuluu mongoliensis представляет собой «недостающее звено» между мелкими тираннозаврами и гигантскими хищниками, такими как тирекс. Это открытие позволит лучше понять эволюцию этих динозавров. Инициатором повторного анализа стал аспирант Джаред Ворис, который заметил несоответствия между найденными скелетами и другими тираннозаврами. В частности, у нового вида были воздушные полости около носа и отличался способ крепления костей ног.