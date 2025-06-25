1,5-часовой полёт прошёл успешно: Российские учёные запустили в стратосферу крыс с ИИ-чипами
Neiry: Крысы с ИИ-чипами вернулись из стратосферы и готовы к новому полёту
Крысы с нейроимплантами успешно перенесли полёт в стратосферу и вернулись живыми и здоровыми. После возвращения специалисты оценили жизненные параметры подопытных — нарушений не выявлено, сообщили в российской биотех-лаборатории Neiry. Полёт длился 1,5 часа, на борту находились пять крыс.
«Инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ в будущем станут незаменимыми помощниками для людей. И мы считаем, что в первую очередь их будут применять на самых ответственных должностях и профессиях, например пилотами и космонавтами. Это значит, что тестировать такие технологии нужно уже сейчас», — отметил Александр Панов, основатель группы компаний Neiry.
Учёные намерены провести дальнейшие исследования, чтобы понять, как мозг адаптируется к взаимодействию с искусственным интеллектом в космической среде. Они считают, что уникальные условия космоса могут стимулировать в мозге процессы нейропластичности, не наблюдаемые на Земле.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в ближайшие годы корпорация сделает ставку на развитие космического туризма. По его словам, первые коммерческие полёты возможны после 2027 года, когда Россия начнёт развертывание собственной орбитальной станции. С улыбкой он даже допустил, что на борт может попасть журналист Life.ru.