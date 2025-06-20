«Попробуем»: Баканов пообещал отправить журналиста Life.ru в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что корпорация намерена активно развивать космический туризм и даже с улыбкой пообещал, что готов взять на борт корабля журналиста Life.ru. Но только после 2027 года, когда начнёт разворачиваться российская орбитальная станция (РОС).

Дмитрий Баканов о космическом туризме. Видео © Life.ru

«У нас у российской орбитальной станции одна из задач — развитие туризма. Но она только с 2027 года будет разворачиваться», — рассказал Баканов.

На шутливый вопрос корреспондента SHOT и Life.ru с просьбой взять в космос глава госкорпорации ответил, что всё вполне возможно. «Попробуем», — сказал Баканов.