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20 июня, 10:23

«Попробуем»: Баканов пообещал отправить журналиста Life.ru в космос

Баканов назвал развитие космического туризма одной из задач РОС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что корпорация намерена активно развивать космический туризм и даже с улыбкой пообещал, что готов взять на борт корабля журналиста Life.ru. Но только после 2027 года, когда начнёт разворачиваться российская орбитальная станция (РОС).

Дмитрий Баканов о космическом туризме. Видео © Life.ru

«У нас у российской орбитальной станции одна из задач — развитие туризма. Но она только с 2027 года будет разворачиваться», — рассказал Баканов.

На шутливый вопрос корреспондента SHOT и Life.ru с просьбой взять в космос глава госкорпорации ответил, что всё вполне возможно. «Попробуем», — сказал Баканов.

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Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российская орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.

Татьяна Миссуми
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