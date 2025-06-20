«Попробуем»: Баканов пообещал отправить журналиста Life.ru в космос
Баканов назвал развитие космического туризма одной из задач РОС
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что корпорация намерена активно развивать космический туризм и даже с улыбкой пообещал, что готов взять на борт корабля журналиста Life.ru. Но только после 2027 года, когда начнёт разворачиваться российская орбитальная станция (РОС).
Дмитрий Баканов о космическом туризме. Видео © Life.ru
«У нас у российской орбитальной станции одна из задач — развитие туризма. Но она только с 2027 года будет разворачиваться», — рассказал Баканов.
На шутливый вопрос корреспондента SHOT и Life.ru с просьбой взять в космос глава госкорпорации ответил, что всё вполне возможно. «Попробуем», — сказал Баканов.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российская орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.