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6 июня, 14:12

Россия запатентовала технологию запуска беспилотников из космоса

Мантуров: Россия запатентовала технологию запуска дронов с орбитальной станции

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Россия запатентовала уникальную технологию запуска беспилотников из космоса. Она будет реализована на новой Российской орбитальной станции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров 6 июня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«К 2030 году мы должны поэтапно — модуль за модулем — обеспечить переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботизированными системами для самобслуживания», — отметил он.

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Марина Фещенко
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