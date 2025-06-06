Россия запатентовала технологию запуска беспилотников из космоса
Мантуров: Россия запатентовала технологию запуска дронов с орбитальной станции
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Россия запатентовала уникальную технологию запуска беспилотников из космоса. Она будет реализована на новой Российской орбитальной станции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров 6 июня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«К 2030 году мы должны поэтапно — модуль за модулем — обеспечить переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботизированными системами для самобслуживания», — отметил он.