Россия запатентовала технологию запуска беспилотников из космоса

Россия запатентовала уникальную технологию запуска беспилотников из космоса. Она будет реализована на новой Российской орбитальной станции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров 6 июня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.