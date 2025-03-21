Путин поручил к 2030 сделать РФ лидером по беспилотникам

Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году наша страна заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Как указано в документе, президент дал указание кабмину ускорить развитие сектора беспилотной авиации с целью достижения технологического лидерства к 2030 году. Для этого необходимо установить целевые показатели, отражающие данное лидерство, а также предусмотреть финансирование необходимых мероприятий.

Глава государства ожидает доклад до 1 июня, а затем будет получать его каждые полгода.