Путин поручил к 2030 сделать РФ лидером по беспилотникам
Путин поручил обеспечить технологическое лидерство РФ в области БПЛА к 2030 году
Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году наша страна заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Как указано в документе, президент дал указание кабмину ускорить развитие сектора беспилотной авиации с целью достижения технологического лидерства к 2030 году. Для этого необходимо установить целевые показатели, отражающие данное лидерство, а также предусмотреть финансирование необходимых мероприятий.
Глава государства ожидает доклад до 1 июня, а затем будет получать его каждые полгода.
Ранее Путин сообщал, что по всей стране создадут порядка 48 центров по производству беспилотников. Президент также указал, что такие центры уже функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской и Томской областях, Пермском крае, Республиках Удмуртия и Татарстан, а также в Самарской области.
ТАСС / Алексей Коновалов