Путин рассказал, что российские БПЛА уже копируются за рубежом
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Президент Владимир Путин заявил, что в ряде направлений российские беспилотные летательные аппараты являются одними из самых передовых в мире. По словам российского лидера, разработки в этой сфере уже стали объектом копирования со стороны иностранных государств.
«В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире. Иностранцы часто их и копируют сегодня», — отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент подчеркнул важность дальнейшего развития отечественных технологий в сфере БПЛА и отметил, что Россия будет наращивать усилия по созданию современных, эффективных и массовых решений как в военной, так и в гражданской областях.