Путин рассказал, что российские БПЛА уже копируются за рубежом

Президент Владимир Путин заявил, что в ряде направлений российские беспилотные летательные аппараты являются одними из самых передовых в мире. По словам российского лидера, разработки в этой сфере уже стали объектом копирования со стороны иностранных государств.

«В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире. Иностранцы часто их и копируют сегодня», — отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.