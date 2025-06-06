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6 июня, 13:32

Путин рассказал, что российские БПЛА уже копируются за рубежом

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что в ряде направлений российские беспилотные летательные аппараты являются одними из самых передовых в мире. По словам российского лидера, разработки в этой сфере уже стали объектом копирования со стороны иностранных государств.

«В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире. Иностранцы часто их и копируют сегодня», — отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент подчеркнул важность дальнейшего развития отечественных технологий в сфере БПЛА и отметил, что Россия будет наращивать усилия по созданию современных, эффективных и массовых решений как в военной, так и в гражданской областях.

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Ранее Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году наша страна заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем. А в течение предстоящих десяти лет в России планируют открыть около 48 специализированных центров производства дронов.

Марина Фещенко
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