Ещё одну «рыбу Судного дня» выбросило на пляж из морской бездны
Guardian: На пляж Тасмании выкинуло предвестника катаклизмов — сельдяного короля
«Рыба Судного дня» на пляже Тасмании. Обложка © X / Grouse Beater
На берегу австралийского острова Тасмания местные жители обнаружили редкого глубоководного обитателя — сельдяного короля, которого также называют ремень-рыбой или «рыбой Судного дня». Об этом сообщает The Guardian.
«Ремень-рыба — одна из самых длинных рыб в океане, которая вырастает до восьми метров в длину. В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы», — говорится в публикации.
Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.
Ранее Life.ru сообщал, что 2 июня радиостанция «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала послание сразу после проведения переговоров России и Украины. «Жужжалка» сообщила слово «ибобаза». Позже там передали слово «арапоблиц»