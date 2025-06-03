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Регион
3 июня, 14:55

Ещё одну «рыбу Судного дня» выбросило на пляж из морской бездны

Guardian: На пляж Тасмании выкинуло предвестника катаклизмов — сельдяного короля

«Рыба Судного дня» на пляже Тасмании. Обложка © X / Grouse Beater

«Рыба Судного дня» на пляже Тасмании. Обложка © X / Grouse Beater

На берегу австралийского острова Тасмания местные жители обнаружили редкого глубоководного обитателя — сельдяного короля, которого также называют ремень-рыбой или «рыбой Судного дня». Об этом сообщает The Guardian.

«Ремень-рыба — одна из самых длинных рыб в океане, которая вырастает до восьми метров в длину. В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы», — говорится в публикации.

Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.

Двухметровую «рыбу Судного дня» сняли на видео у берегов Мексики
Двухметровую «рыбу Судного дня» сняли на видео у берегов Мексики

Ранее Life.ru сообщал, что 2 июня радиостанция «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала послание сразу после проведения переговоров России и Украины. «Жужжалка» сообщила слово «ибобаза». Позже там передали слово «арапоблиц»

Александра Мышляева
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