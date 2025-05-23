Двухметровую «рыбу Судного дня» сняли на видео у берегов Мексики

В Мексике засняли на видео ремень-рыбу, также называемую сельдяным королём, появление которой считают предвестником грядущих катаклизмов. Речь идёт о редкой глубоководной рыбе, обитающей в местах, где не часто появляются рыбаки или простые туристы. Об этом сообщает What’s The Jam.

«Рыба судного дня» — сельдяной король у берегов Мексики. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / whatsthejam

Рыба проплыла около берега недалеко от пляжа города Ла-Пас. Её успели заметить сотрудники туристической компании New Baja Mex. Сельдяной король никуда не спешил и вальяжно «прошёл» вдоль побережья. Его длина достигала примерно двух метров. Очевидцы заметили, что на рыбу, видимо, ранее напал хищник. У неё были раны на теле и изрядно потрёпан хвост.

Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.