Зловещий предвестник катастроф без хвоста: Сёрферы в Мексике спасли сельдяного короля

На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два сёрфера нашли сельдяного короля — одну из самых необычных рыб в мире, которая предвещает катаклизмы. У обитателя мирового океана не было хвоста. Как сообщает издание Need To Know, любители ловить волны перенесли рыбу в воду при помощи досок.