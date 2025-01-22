Зловещий предвестник катастроф без хвоста: Сёрферы в Мексике спасли сельдяного короля

На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два сёрфера нашли сельдяного короля — одну из самых необычных рыб в мире, которая предвещает катаклизмы. У обитателя мирового океана не было хвоста. Как сообщает издание Need To Know, любители ловить волны перенесли рыбу в воду при помощи досок.

Сёрферы спасли сельдяного короля. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jam.pressjourno

Поклонники сёрфинга заметили ещё живую рыбу на пляже, когда в очередной раз планировали ловить волну. У сельдяного короля не было части хвоста. Вероятно, существо пострадало после столкновения с более крупным хищником. Удалось ли рыбе выжить — неизвестно.

Сельдяной король отличается необычным строением тела — змееобразная рыба может достигать в длину 11 метров. Они обитают на глубине 900 метров и больше, не выплывая на поверхность почти ни разу за жизнь. Из-за этого с древних времён считается, что появление этой рыбы у поверхности воды не предвещает добра.