Предвестник катастроф: У берегов Калифорнии заметили зловещего сельдяного короля

В США на пляж в штате Калифорния вынесло сельдяного короля — огромную рыбу, которая, если верить легендам, является предвестником катастроф. Об этом сообщает телеканал KFMB-TV.

Редкого ремнетела (другое название рыбы) около трёх метров в длину случайно обнаружила студентка Института океанографии Скриппса Элисон Лаферриер на побережье в городе Энсинитас ещё 6 ноября. Телеканал уточняет, что подобные находки в Калифорнии совершаются нечасто. За последние 120 лет их было менее двадцати. Найденный трёхметровый экземпляр в настоящее время изучают учёные, пытаясь понять причину его появления на берегу.

«Этот вид обитает далеко в океане. Самая комфортная глубина для них около 150-300 метров, так что мы сталкиваемся с ними нечасто», — отметил сотрудник Института Скриппса Бен Фрейбл.

Сельдяной король, обнаруженный на пляже в городе Энсинитас, штат Калифорния, США. Обложка © X / Scripps_Ocean

Сельдяной король — необычная рыба со змеевидным телом, достигающим иногда длины более десяти метров. Из-за редкого появления на поверхности воды её окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф, таких как цунами или землетрясение. Впрочем, эксперты эти поверья не подтверждают.