Предвестник катастроф: Сельдяные короли впервые за много лет выбросились на берег в Адриатике

Зимой в Адриатическом море в первый раз за многие годы увидели сельдяных королей — огромных рыб, которые, если верить легендам, являются предвестником катастроф. Об этом говорится в материале Sarajevo Times со ссылкой на институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

Издание сообщает, что у берегов Адриатики, которая разделяет Италию и Балканы, показались четыре сельдяных короля (Regalecus glesne, они же ремень-рыбы или ремнетелы, — прим. Life.ru). Три мёртвые рыбы лежали на берегу, при этом ещё одна на личиночной стадии оказалась жива.

Учёные заявляют, что столько сельдяных королей разом — невероятно редкое событие. В прошлом в Адриатике зарегистрировали только три случая появления рыб-ремней, а во всём Средиземном море, в которое входит Адритическое, — 60.

Размеры крупной особи сельдяного короля. Фото © X / @inter030