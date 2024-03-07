Предвестник катастроф: Сельдяные короли впервые за много лет выбросились на берег в Адриатике
Sarajevo Times: В Адриатическом море заметили сразу четырёх сельдяных королей
Зимой в Адриатическом море в первый раз за многие годы увидели сельдяных королей — огромных рыб, которые, если верить легендам, являются предвестником катастроф. Об этом говорится в материале Sarajevo Times со ссылкой на институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Издание сообщает, что у берегов Адриатики, которая разделяет Италию и Балканы, показались четыре сельдяных короля (Regalecus glesne, они же ремень-рыбы или ремнетелы, — прим. Life.ru). Три мёртвые рыбы лежали на берегу, при этом ещё одна на личиночной стадии оказалась жива.
Учёные заявляют, что столько сельдяных королей разом — невероятно редкое событие. В прошлом в Адриатике зарегистрировали только три случая появления рыб-ремней, а во всём Средиземном море, в которое входит Адритическое, — 60.
Размеры крупной особи сельдяного короля. Фото © X / @inter030
Ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана. Они обладают змееобразным телом, которое у некоторых особей может вырастать до 11 метров. Ремнетелы постоянно живут в воде, едят планктон, мелкую рыбу и головоногих, причём большую часть времени как будто "паря" вертикально. Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф — таких, как цунами или землетрясение. Впрочем, эксперты эти поверья не подтверждают. К слову, современные рыболовные снасти очень слабо приспособлены к ловле сельдяных королей.
Ранее Life.ru писал о том, как сельдяного короля удалось поймать у чилийского побережья летом 2022 года. А после этого пугающий улов выудили мексиканские рыбаки в октябре того же года. Выловленная особь имеет серебристый оттенок и огненно-оранжевую кисточку на голове.
VK / "ГРИБЫ | ЖИВОТНЫЕ | ПРИРОДА" / Михаил Комов