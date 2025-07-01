Нечто похожее на мозг: Магаданские рыбаки напугались неизвестного науке существа

Рыбаки сначала предположили, что это высохшая и потрескавшаяся икра, однако вскоре поняли, что такого размера икра не существует. По их словам, находка явно живая или недавно была таковой. В настоящее время существует несколько версий о том, что это может быть: губка, литопс, сросшийся коралл, асцидия или минеральная конкреция. Однако учёные утверждают, что ни одна из этих гипотез не подходит.