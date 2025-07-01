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1 июля, 16:28

Нечто похожее на мозг: Магаданские рыбаки напугались неизвестного науке существа

SHOT: В Магадане рыбаки нашли неопознанное учёными существо

В Магадане местные рыбаки столкнулись с загадочным существом, выброшенным на берег морем в районе реки Ойра. Объект, напоминающий мозг, пока не удалось опознать даже гидробиологам, сообщает SHOT.

Неопознанное существо нашли рыбаки в Магадане. Фото © Telegram/ SHOT

Неопознанное существо нашли рыбаки в Магадане. Фото © Telegram/ SHOT

Рыбаки сначала предположили, что это высохшая и потрескавшаяся икра, однако вскоре поняли, что такого размера икра не существует. По их словам, находка явно живая или недавно была таковой. В настоящее время существует несколько версий о том, что это может быть: губка, литопс, сросшийся коралл, асцидия или минеральная конкреция. Однако учёные утверждают, что ни одна из этих гипотез не подходит.

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Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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