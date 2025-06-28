В глубинах Атлантики найдено огромное «кладбище» ядерных отходов

В северной части Атлантического океана были обнаружены свыше тысячи бочек, в которых находятся ядерные отходы. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на международную исследовательскую организацию CNRS. Предположительно, их сбросили пару десятилетий назад, и содержимое может представлять опасность для окружающей среды.

В середине июня исследовательское судно L'Atalante отправилось к месту странной находки в Атлантике. Учёные пробудут в точке сброса бочек около четырёх недель, чтобы занести на карту место захоронения ядерных отходов и проанализировать их потенциальный вред для экологии. Специалисты напомнили, что с 1950 по 1080 годы разрешалось «хоронить» на дне океана опасные отходы, ведь тогда считалось, что удалённость «кладбища» от цивилизации гарантирует безопасность всему человечеству.

Однако зачастую никто не наносил на карту места складирования подобных бочек. По самым скромным оценкам, такого мусора в Атлантике может оказаться чрезмерно много: более 200 тысяч бочек. Всё это привело к тому, что учёные не исключили риски для экологии и возможные утечки опасных веществ. Исследователи хотят оценить, насколько контейнеры остались герметичными, и что стало с содержимым за годы нахождения на океанском дне.