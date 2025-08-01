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1 августа, 09:45

«‎Она обожралась!» Акулы-людоеды заплыли в потеплевшее Охотское море и увязались за рыбаками

SakhShip: Белые акулы появились у Сахалина и стали отбирать улов у рыбаков

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Белые акулы приплыли к берегам Сахалина, хотя ранее эта акватория не была средой обитания морских хищниц. О появлении опасных гостей рассказали сами рыбаки, у которых стал пропадать улов. Кадрами делится телеграм-канал SakhShip.

Акула отобрала улов рыбаков у Сахалина. Видео © Telegram / SakhShip

Рыбаки ловили тунца в Охотском море 31 июля. Внезапно за их судном погналась белая акула, она начала хватать рыбу и не дала поднять её на борт рыболовецкого судна. Это не первый случай «воровства» улова у российских рыбаков со стороны морских хищников. Как рассказали экологи, вода в акватории прогрелась из-за аномальной жары, что привлекло сюда мелкую рыбу, а следом за ней и акул. Аналогичная ситуация наблюдалась около 40 лет назад.

«Воин океана»: Найдена самая большая белая акула-людоед
«Воин океана»: Найдена самая большая белая акула-людоед

Ранее Life.ru писал, что турецкие курорты, омываемые четырьмя морями, столкнулись с неожиданной угрозой для отдыхающих — участившимися нападениями акул. Местные жители и туристы фиксируют тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.

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Татьяна Миссуми
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