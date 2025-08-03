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2 августа, 22:57

В Канаде отправили на допрос птицу, которая уронила рыбу на провода и оставила город без света

В Канаде задержали скопу, которая уронила рыбу на провода и устроила пожар

Обложка © Life.ru/ «Шедеврум»

Обложка © Life.ru/ «Шедеврум»

В канадской провинции Британская Колумбия представители пожарной службы задержали необычного подозреваемого — птицу. Она уронила рыбу на электрические провода, что привело к пожару в поле недалеко от Эшкрофта.

При расследовании сотрудники выяснили, что птица сбросила рыбу из клюва, о чём свидетельствовали материалы на месте происшествия. Ближайший водоём находился в трёх километрах. После проверки птицу задержали и доставили в участок для допроса.

«Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за высокого риска побега», — сообщила пожарная служба в соцсетях.

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Пожарные считают, что, возвращаясь с рыбалки, скопа выронила добычу. Рыба при падении задела линии электропередач, что вызвало искры и возгорание сухой травы. Пожарные потушили огонь, но из-за инцидента весь город временно остался без электричества. Скопа не пострадала.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники МЧС спасли хаски, упавшую в 9-метровый колодец под Калининградом. После успешной операции Шасту вернули хозяевам без серьёзных травм. А спасатели напомнили об опасности открытых колодцев.

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Лия Мурадьян
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