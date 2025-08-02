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2 августа, 15:04

В США осьминог напал на слишком любопытного мальчика в океанариуме

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

В океанариуме Сан-Антонио, штат Техас, шестилетний Лео получил несколько синяков после встречи с гигантским тихоокеанским осьминогом. Мальчику очень нравятся морские обитатели, поэтому он часто бывает в этом месте, сообщает KSAT.

Лео решил, что настало время для более близкого знакомства, и просунул руку в аквариум с осьминогом, который схватил её и сразу присосался к коже. Мать ребёнка побежала за сотрудниками, которые сперва подумали, что головоногий просто решил поиграться. Отрывать его щупальца от мальчика пришлось вчетвером несколько минут.

На руке Лео остались яркие тёмно-фиолетовые следы от объятий осьминога. Мать в итоге пожаловалась в Министерство сельского хозяйства США. Она уточнила, что в заведении разрешено трогать и кормить его обитателей, но в день происшествия у аквариума не было ни одного сотрудника, следящего за безопасностью.

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Ранее Life.ru рассказывал, как осьминог напал на дайвера под водой, обвив своими щупальцами его шею, а затем и рот. Водолазу пришлось экстренно всплывать на поверхность, чтобы не задохнуться, пока морской житель душил его и «плевался» чернилами.

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Владимир Озеров
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