В США осьминог напал на слишком любопытного мальчика в океанариуме

В океанариуме Сан-Антонио, штат Техас, шестилетний Лео получил несколько синяков после встречи с гигантским тихоокеанским осьминогом. Мальчику очень нравятся морские обитатели, поэтому он часто бывает в этом месте, сообщает KSAT.

Лео решил, что настало время для более близкого знакомства, и просунул руку в аквариум с осьминогом, который схватил её и сразу присосался к коже. Мать ребёнка побежала за сотрудниками, которые сперва подумали, что головоногий просто решил поиграться. Отрывать его щупальца от мальчика пришлось вчетвером несколько минут.

На руке Лео остались яркие тёмно-фиолетовые следы от объятий осьминога. Мать в итоге пожаловалась в Министерство сельского хозяйства США. Она уточнила, что в заведении разрешено трогать и кормить его обитателей, но в день происшествия у аквариума не было ни одного сотрудника, следящего за безопасностью.