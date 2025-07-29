Тигру Степану из Московского зоопарка подарили козла, но есть нюанс
Тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла и говядину
Тигр Степан. Обложка © Telegram/ Московский зоопарк
Международный день тигра в Московском зоопарке отметили чествованием полосатого хищника по имени Степан. Для него настоящий сюрприз: муляж козла из мешковины и шкуры, кусок отборной говядины и коробку с запаховым обогащением среды. Кадрами поделился телеграм-канал Московского зоопарка.
В Московском зоопарке поздравили амурского тигра. Видео © Telegram/ Московский зоопарк
Степан — представитель амурских тигров. Всего в мире существует ещё пять подвидов этих хищников: бенгальские, индокитайские, малайские, суматранские и южно-китайские. Амурский тигр является самым крупным подвидом семейства кошачьих. Эти животные обитают на Дальнем Востоке и долгое время находились под угрозой исчезновения.
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