Казуару Фёдору организовали тропический душ в Ленинградском зоопарке из-за жары

В Санкт-Петербурге установилась тридцатиградусная жара. И пока жители Северной столицы прохлаждаются под кондиционерами, обитатели Ленинградского зоопарка спасаются с помощью водных процедур. К примеру, для казуара Фёдора организовали тропики прямо в вольере. Местному любимцу положили газон и оборудовали систему автоматического полива.

Естественная влажность особенно важна для птицы, поскольку в природе она обитает в лесах Новой Гвинеи и Австралии. Сотрудник по уходу за животными Галина Ткаченко отметила, что сородичи Фёдора в тропиках могут укрываться в тени высоких деревьев, однако в открытом вольере комфортные условия обеспечивает душ, который включают дистанционно на 20-30 минут.

Душ также появился и у амурского тигра Амадея. При этом из-за палящего солнца хищник предпочитает прятаться в тени. Приятной моросью наслаждается и альпака из Ленинградского зоопарка, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».