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11 июля, 10:29

На палочке и без сахара: В Московском зоопарке показали, как панду Диндин спасают от жары мороженым

Акулова: Панде Диндин из Московского зоопарка выдают в жару мороженое без сахара

В Московском зоопарке панде Диндин дают мороженое от жары. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке панде Диндин дают мороженое от жары. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке нашли способ, как помочь панде Диндин пережить жару. Ей дают охлаждённое лакомство — специальное мороженое без сахара, которое животное грызёт с явным удовольствием. Панды особенно чувствительны к высокой температуре, поэтому для них подготовили особое угощение — замороженные угощение с полезными добавками. Видео, где панда наслаждается лакомством опубликовала Директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В московском зоопарке панде Диндин дают мороженое от жары. Видео © Telegram / Светлана Акулова

В состав мороженого для Диндин входят её любимые продукты: бамбук, морковь и яблоки. Всё это замораживается в форме, а подаётся — как настоящее мороженое на палочке. Видео, где милая панда лакомится угощением, вызвало волну умиления у подписчиков зоопарка.

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Ранее в Московском зоопарке заверили, что к жаре были готовы заранее. В пресс-службе учреждения рассказали Life.ru, что забота о животных ведётся в режиме постоянного контроля: ветеринары и киперы ежедневно следят за состоянием обитателей. При высоких температурах животные могут свободно перемещаться из уличных вольеров в прохладные внутренние помещения.

Милена Скрипальщикова
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