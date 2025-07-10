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10 июля, 13:34

«И вкусно, и прохладно»: В крымском зоопарке рассказали, как еноты и лемуры охлаждаются мороженым в жару

Еноты и лемуры из крымского зоопарка в жару охлаждаются мороженым

Обложка © «Шедеврум»/Life.ru

Обложка © «Шедеврум»/Life.ru

В крымском зоопарке, расположенном в Бахчисарае, лемуры и еноты спасаются от жары мороженым. Об этом РИА «Новости» рассказал директор парка Виктор Жиленко.

До 12 июля в Крыму ожидается аномальная жара: по прогнозам, температура воздуха может подняться до 33-38 градусов, что на семь градусов выше нормы.

Животные в зоопарке по-разному реагируют на аномальное пекло. Например, страусы собираются вместе, чтобы принять душ, альпаки тоже ищут прохладу, а вот кошачьи лемуры и еноты предпочитают охлаждаться с помощью мороженого. По словам Жиленко, они с удовольствием едят холодный десерт, но важно не давать его слишком много.

«Даём один стаканчик на двоих, едят и причмокиваюти вкусно, и прохладно», — отметил Жиленко.

Уходим в тень: Life.ru узнал у ветврача, как охладить питомцев в жару
Уходим в тень: Life.ru узнал у ветврача, как охладить питомцев в жару

Наступление летних месяцев, несмотря на все его преимущества, может стать настоящим испытанием, в том числе и для домашних питомцев, особенно для тех, кому сложно самостоятельно регулировать температуру тела. Life.ru делился действенными советами и хитростями, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие четвероногих, пернатых и даже грызущих друзей в жаркую погоду.

Анастасия Никонорова
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