«И вкусно, и прохладно»: В крымском зоопарке рассказали, как еноты и лемуры охлаждаются мороженым в жару

В крымском зоопарке, расположенном в Бахчисарае, лемуры и еноты спасаются от жары мороженым. Об этом РИА «Новости» рассказал директор парка Виктор Жиленко.

До 12 июля в Крыму ожидается аномальная жара: по прогнозам, температура воздуха может подняться до 33-38 градусов, что на семь градусов выше нормы.

Животные в зоопарке по-разному реагируют на аномальное пекло. Например, страусы собираются вместе, чтобы принять душ, альпаки тоже ищут прохладу, а вот кошачьи лемуры и еноты предпочитают охлаждаться с помощью мороженого. По словам Жиленко, они с удовольствием едят холодный десерт, но важно не давать его слишком много.

«Даём один стаканчик на двоих, едят и причмокивают — и вкусно, и прохладно», — отметил Жиленко.