Кондиционеры, бассейны и снег: Life.ru узнал, как животные в Московском зоопарке переживают жару

Московский зоопарк противостоит аномальной жаре, применяя комплексные меры для обеспечения благополучия своих животных. В пресс-службе учреждения рассказали Life.ru, что высокие температуры не стали неожиданностью для специалистов, поскольку подготовка к различным погодным условиям является частью их постоянной работы.

«Мы заранее продумываем и принимаем необходимые меры по защите животных в периоды самых разных погодных условий и следим за их благополучием на ежедневной основе. Благодаря этому, а также ежедневному контролю состояния животных со стороны ветеринарных специалистов и киперов, они чувствуют себя стабильно. Более того, мы никогда не ограничиваем наших обитателях в передвижениях, они всегда могут уйти из уличного вольера в свои внутренние прохладные помещения», – рассказали в пресс-службе зоопрака.

Для облегчения состояния животных в жару в зоопарке используют разнообразные подходы, включая системы кондиционирования и климат-контроля во внутренних вольерах, обустройство затенённых участков на улице и предоставление доступа к бассейнам и искусственным водоёмам. Кроме того, для некоторых видов, таких как дикие кошки, панды и овцебыки, функционируют специальные системы орошения, а белым медведям постоянно подаётся снег из пушки и поддерживается прохладная температура воды в бассейне. Отдельное внимание уделяется животным, происходящим из прохладных климатических зон – овцебыкам, якам и снежным барсам. Для них предусмотрены постоянно работающие системы охлаждения и регулируемые по температуре бассейны.

Овцебык охлаждается в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Благополучие наших животных – абсолютный приоритет для Московского зоопарка», – заключили в пресс-службе, отметив, что при необходимости оперативно вносятся изменения в режим содержания.