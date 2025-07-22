Малыш трубкозуб из нижегородского зоопарка покорил Сеть своим «урурур»

Маленький трубкозуб в нижегородском зоопарке «Лимпопо» освоил звуки, напоминающие человеческую речь. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Новорождённый малыш делает «уруру». Видео © Telegram / Зоопарк «Лимпопо»

«Наш чудо-ребёнок уже научился разговаривать и теперь настойчиво требует молочка, когда наступает время кормления», — рассказали в зоопарке.

В зоопарке объяснили, что детёныша временно держат отдельно от взрослых особей, потому что трубкозубы иногда ведут себя неосторожно с потомством.