Сотрудники МЧС спасли хаски, упавшую в 9-метровый колодец под Калининградом

Спасатели эвакуировали собаку из глубокого колодца в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасение Шасты из колодца. Видео © VK / МЧС России

«В посёлке Васильково собака Шаста провалилась в открытый 9-метровый колодец с водой. Бедное животное находилось в заточении и жалобно скулило. Самостоятельно хозяева не смогли помочь. Прибывшие сотрудники МЧС России с помощью трёхколенной лестницы спустились к псу, застраховали универсальной спаспетлёй и вытащили на поверхность», — говорится в публикации.

После успешной операции Шаста была возвращена хозяевам без серьёзных травм. Спасатели напомнили об опасности открытых колодцев для домашних животных.