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2 августа, 19:25

Сотрудники МЧС спасли хаски, упавшую в 9-метровый колодец под Калининградом

Спасённая Шаста с хозяевами. Обложка © VK / МЧС России

Спасённая Шаста с хозяевами. Обложка © VK / МЧС России

Спасатели эвакуировали собаку из глубокого колодца в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасение Шасты из колодца. Видео © VK / МЧС России

«В посёлке Васильково собака Шаста провалилась в открытый 9-метровый колодец с водой. Бедное животное находилось в заточении и жалобно скулило. Самостоятельно хозяева не смогли помочь. Прибывшие сотрудники МЧС России с помощью трёхколенной лестницы спустились к псу, застраховали универсальной спаспетлёй и вытащили на поверхность», говорится в публикации.

После успешной операции Шаста была возвращена хозяевам без серьёзных травм. Спасатели напомнили об опасности открытых колодцев для домашних животных.

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Ранее в Калининградской области уже спасали пса, провалившегося в глубокий колодец. Хозяйка, обнаружив питомца в западне, сразу обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части №16 закрепили на собаке тросы и вручную извлекли её из ловушки. Всё закончилось хорошо.

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Юрий Лысенко
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