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2 августа, 07:03

Пожарные спасли глухонемую семью с детьми из горящей многоэтажки в Москве

Пожар охватил 80 квадратных метров жилья. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар охватил 80 квадратных метров жилья. Обложка © Telegram / SHOT

В столичном районе Выхино-Жулебино пожарные успели эвакуировать глухонемую семейную пару с двумя детьми из многоэтажного дома, охваченного пламенем. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП случилось в субботу, 2 августа, около четырёх часов утра в многоэтажном доме на улице Генерала Кузнецова. Жители девятого этажа почувствовали запах дыма и сразу вызвали службу спасения. К моменту прибытия пожарных огонь охватил входные двери и вещи на четырёх этажах – с седьмого по десятый.

Пожарные вывели 16 человек из горящего здания. Видео © Telegram / SHOT

В числе тех, кто не смог самостоятельно покинуть квартиры, была глухонемая семья. Они смогли связаться со знакомыми по видеосвязи и сообщили, что уже испытывают сложности с дыханием из-за дыма и просят вызвать спасателей. Пожарным удалось оперативно эвакуировать семью из квартиры в безопасное место.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли 16 человек, двое из которых пострадали. В настоящее время пожар потушен. Следствие рассматривает версию о поджоге, так как огонь вспыхнул сразу на нескольких этажах.

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Юния Ларсон
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