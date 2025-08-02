Таунхаусы загорелись от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном таунхаусы загорелись после удара молнии. Непогода настигла коттеджный посёлок «Набережный», когда внутри находились люди. Жители рассказали, что после 23:00 в небе появились молнии, а затем поднялся сильный ветер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Молния ударила в крышу дома на улице Береговая. В результате здание сразу вспыхнуло.

«Вдруг резко удар молнии, как взрыв. Смотрю в окно, и сразу начался пожар. Лил сильный дождь, молния сверкала каждую секунду. Вдруг удар, и вспышка молнии перед моим окном», — поделилась местная жительница Евгения.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в коттедже могли находиться люди. Информации о пострадавших пока нет.