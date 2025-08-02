Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 21:05

Таунхаусы загорелись от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном таунхаусы загорелись после удара молнии. Непогода настигла коттеджный посёлок «Набережный», когда внутри находились люди. Жители рассказали, что после 23:00 в небе появились молнии, а затем поднялся сильный ветер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Молния ударила в крышу дома на улице Береговая. В результате здание сразу вспыхнуло.

«Вдруг резко удар молнии, как взрыв. Смотрю в окно, и сразу начался пожар. Лил сильный дождь, молния сверкала каждую секунду. Вдруг удар, и вспышка молнии перед моим окном», — поделилась местная жительница Евгения.

Мегамолния длиной от Москвы до Саратова стала самой большой в мире
Мегамолния длиной от Москвы до Саратова стала самой большой в мире

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в коттедже могли находиться люди. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, синоптики предупреждали о дождях с грозами в Москве и области. Пик непогоды ожидают в ночь с пятницы на субботу — с 1 на 2 августа.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar