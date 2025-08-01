Жителей Москвы и области призвали готовиться к дождям с грозами на выходных

На предстоящих выходных погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается понижение температуры и дожди, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что в ночь с пятницы на субботу пройдут дожди, а местами возможна гроза.

По словам эксперта, температура воздуха в Москве в предстоящую ночь опустится до 16–18 градусов. В субботу, 2 августа, ожидается похолодание до 23–25 градусов в городе и до 20–25 градусов по области. Дождь будет идти весь день и начнёт утихать только к вечеру. Также атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.