Жителей Москвы и области призвали готовиться к дождям с грозами на выходных
Синоптик Ильин: В Москве и Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой
Москва. Обложка © Life.ru
На предстоящих выходных погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается понижение температуры и дожди, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что в ночь с пятницы на субботу пройдут дожди, а местами возможна гроза.
По словам эксперта, температура воздуха в Москве в предстоящую ночь опустится до 16–18 градусов. В субботу, 2 августа, ожидается похолодание до 23–25 градусов в городе и до 20–25 градусов по области. Дождь будет идти весь день и начнёт утихать только к вечеру. Также атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.
Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что ночью воскресенья, 3 августа, осадки прекратятся. В течение дня дождей не ожидается, но атмосферное давление продолжит расти. При переменной облачности на небе появится солнце, температура повысится до 26–28 градусов. Однако в ночь на понедельник, 4 августа, в области местами похолодает до 11–16 градусов.
Ранее синоптик назвал регионы России, которые весь август будут страдать от аномалий. Кроме того, врач рассказал, почему в Москве зашкаливает концентрация пыльцы. А Life.ru уже опубликовал календарь магнитных бурь на август 2025.