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Регион
1 августа, 15:06

Жителей Москвы и области призвали готовиться к дождям с грозами на выходных

Синоптик Ильин: В Москве и Подмосковье в субботу ожидается дождь с грозой

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

На предстоящих выходных погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается понижение температуры и дожди, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что в ночь с пятницы на субботу пройдут дожди, а местами возможна гроза.

По словам эксперта, температура воздуха в Москве в предстоящую ночь опустится до 16–18 градусов. В субботу, 2 августа, ожидается похолодание до 23–25 градусов в городе и до 20–25 градусов по области. Дождь будет идти весь день и начнёт утихать только к вечеру. Также атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что ночью воскресенья, 3 августа, осадки прекратятся. В течение дня дождей не ожидается, но атмосферное давление продолжит расти. При переменной облачности на небе появится солнце, температура повысится до 26–28 градусов. Однако в ночь на понедельник, 4 августа, в области местами похолодает до 11–16 градусов.

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Ранее синоптик назвал регионы России, которые весь август будут страдать от аномалий. Кроме того, врач рассказал, почему в Москве зашкаливает концентрация пыльцы. А Life.ru уже опубликовал календарь магнитных бурь на август 2025.

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Борис Эльфанд
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