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Регион
1 августа, 09:32

Засуха и ливни: Названы регионы России, которые весь август будут страдать от аномалий

Синоптик Вильфанд предрёк засушливый август в Черноземье и Северном Кавказе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Большая часть южной половины европейской территории РФ столкнётся с недостатком дождей в августе. Это касается Тульской, Рязанской, Курской и Воронежской области, а также всего Южного федерального округа, Северного Кавказа и юга Приволжского федерального округа. Об этом рассказал руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд.

Дефицит осадков также ожидается в отдалённых северных регионах: на Чукотке, в Ненецком автономном округе, а также на севере Архангельской области и в Республике Коми.

«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — отметил специалист в беседе с РИА «Новости».

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Ранее в Гидромедцентре рассказали, что в первый день августа в Москве будет тёплая погода с кратковременными дождями, которые усилятся к выходным. А вот в воскресенье и понедельник над Московской областью сформируется гребень высокого давления.

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Владимир Озеров
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