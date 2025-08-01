Засуха и ливни: Названы регионы России, которые весь август будут страдать от аномалий
Синоптик Вильфанд предрёк засушливый август в Черноземье и Северном Кавказе
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Большая часть южной половины европейской территории РФ столкнётся с недостатком дождей в августе. Это касается Тульской, Рязанской, Курской и Воронежской области, а также всего Южного федерального округа, Северного Кавказа и юга Приволжского федерального округа. Об этом рассказал руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд.
Дефицит осадков также ожидается в отдалённых северных регионах: на Чукотке, в Ненецком автономном округе, а также на севере Архангельской области и в Республике Коми.
«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — отметил специалист в беседе с РИА «Новости».
Ранее в Гидромедцентре рассказали, что в первый день августа в Москве будет тёплая погода с кратковременными дождями, которые усилятся к выходным. А вот в воскресенье и понедельник над Московской областью сформируется гребень высокого давления.