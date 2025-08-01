Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 03:56

Синоптик предупреждают о дождях и грозах в Московском регионе

Синоптик Вильфанд: 1 августа в Москве пройдут дожди при 26–28 градусах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В первый день августа в столичном регионе сохранится тёплая погода, однако небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, днём температура составит 26–28 градусов, ночью ожидается 16–18 градусов. В ночь на субботу синоптики прогнозируют усиление осадков, местами с грозами. Днём 2 августа облачность сохранится, возможны дожди различной интенсивности, а воздух прогреется до 23–25 градусов.

В воскресенье и понедельник над регионом сформируется гребень высокого давления. В эти дни воздух днём сможет прогреваться до 28 градусов, ночная температура останется в пределах 18–22 градусов. А во вторник атмосферное давление вновь начнёт снижаться. На фоне переменной облачности местами пройдут дожди, а дневные значения опустятся до 23–25 градусов.

После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом
После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом

А ранее учёные сообщили, что осенью в России ожидается рост числа природных аномалий. Климатолог предупредил о высокой вероятности сильных дождей и ливней в России, а геофизик отметил, что мир сейчас подвержен усилению природных катаклизмов. Люди сталкиваются с наводнениями, масштабными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar