Синоптик предупреждают о дождях и грозах в Московском регионе

В первый день августа в столичном регионе сохранится тёплая погода, однако небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, днём температура составит 26–28 градусов, ночью ожидается 16–18 градусов. В ночь на субботу синоптики прогнозируют усиление осадков, местами с грозами. Днём 2 августа облачность сохранится, возможны дожди различной интенсивности, а воздух прогреется до 23–25 градусов.

В воскресенье и понедельник над регионом сформируется гребень высокого давления. В эти дни воздух днём сможет прогреваться до 28 градусов, ночная температура останется в пределах 18–22 градусов. А во вторник атмосферное давление вновь начнёт снижаться. На фоне переменной облачности местами пройдут дожди, а дневные значения опустятся до 23–25 градусов.