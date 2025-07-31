После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом

Жители и гости северной столицы стали свидетелями резкой смены погоды: вслед за рекордной жарой город захлестнул сильный ливень с крупным градом и шквалистым ветром. О необычном погодном катаклизме рассказали в соцсетях.

Ливень и град обрушились на Петербург после жары. Видео © Telegram/ У Петра за пазухой | Питер

Неожиданный дождь с крупными градинками начался в Калининском районе Петербурга. Крупинки льда быстро покрыли асфальтовое покрытие улиц и зелёные зоны парков, создав эффект зимнего пейзажа посреди лета. Такие же экстремальные погодные условия наблюдались одновременно в близлежащих Красногвардейском и Выборгском районах.