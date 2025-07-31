После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом
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Жители и гости северной столицы стали свидетелями резкой смены погоды: вслед за рекордной жарой город захлестнул сильный ливень с крупным градом и шквалистым ветром. О необычном погодном катаклизме рассказали в соцсетях.
Ливень и град обрушились на Петербург после жары. Видео © Telegram/ У Петра за пазухой | Питер
Неожиданный дождь с крупными градинками начался в Калининском районе Петербурга. Крупинки льда быстро покрыли асфальтовое покрытие улиц и зелёные зоны парков, создав эффект зимнего пейзажа посреди лета. Такие же экстремальные погодные условия наблюдались одновременно в близлежащих Красногвардейском и Выборгском районах.
Ранее Life.ru сообщал, что жара до +42 охватит сразу несколько округов России. Климатическая норма в ряде регионов будет превышена сразу на десять градусов. В Ленинградской области температура поднимется до +33. Самая экстремальная жара прогнозируется на юге — в Адыгее, Крыму и Калмыкии столбики термометров поднимутся до +40…+42.