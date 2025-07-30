Россия вскипает: Жара до +42 охватит сразу несколько округов

На Россию надвигается мощная жара — температура воздуха поднимется до 42 градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что климатическая норма в ряде регионов будет превышена сразу на десять градусов.

«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до 38 градусов. Обычно море является сглаживающим фактором, но сейчас происходит сильная адвекция теплых воздушных масс из регионов Ближнего Востока», — отметил он в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, аномальная жара ожидается в пяти округах. До +32°С ожидается в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии. В Ленинградской области температура поднимется до +33. В Центральном федеральном округе обещают до +31, по многим регионам уже выпущены штормовые предупреждения.

Самая экстремальная жара прогнозируется на юге — в Адыгее, Крыму и Калмыкии столбики термометров поднимутся до +40…+42. На Северном Кавказе погода тоже не щадит: до +38 в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, до +36 в Чечне.