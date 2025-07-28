Жители российского региона получили SMS с предупреждением о надвигающейся жаре в +410 °C
МЧС объяснило, зачем жителям Анапы пришло предупреждение о жаре в +410 °C
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В Анапе пользователи получили тревожное уведомление о якобы предстоящей жаре до +410 градусов, что вызвало волну вопросов в духе: «А как тут вообще выжить?». Ошибка быстро разлетелась по соцсетям.
В МЧС по Краснодарскому краю объяснили, что сбой произошёл на одном из этапов передачи информации.
«Наверное, где-то кто-то случайно добавил лишний ноль, — прокомментировали в ведомстве изданию «Подъём». — Рассылка формируется в Гидрометцентре, оттуда она идёт в РСЧС, потом — к мобильным операторам. Где-то по пути и случилась накладка».
По словам представителей МЧС, в регионе действительно ожидается сильная жара — до +39…+41 °C, но ни о каких 400 градусах речи, конечно, не идёт.
Ранее россиянам объяснили, как избежать перегрева на тренировке в жару. Кроме того, гражданам рассказали, сколько нужно пить воды в жару.