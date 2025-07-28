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Регион
28 июля, 15:31

Жители российского региона получили SMS с предупреждением о надвигающейся жаре в +410 °C

МЧС объяснило, зачем жителям Анапы пришло предупреждение о жаре в +410 °C

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

В Анапе пользователи получили тревожное уведомление о якобы предстоящей жаре до +410 градусов, что вызвало волну вопросов в духе: «А как тут вообще выжить?». Ошибка быстро разлетелась по соцсетям.

В МЧС по Краснодарскому краю объяснили, что сбой произошёл на одном из этапов передачи информации.

«Наверное, где-то кто-то случайно добавил лишний ноль, — прокомментировали в ведомстве изданию «Подъём». — Рассылка формируется в Гидрометцентре, оттуда она идёт в РСЧС, потом — к мобильным операторам. Где-то по пути и случилась накладка».

По словам представителей МЧС, в регионе действительно ожидается сильная жара — до +39…+41 °C, но ни о каких 400 градусах речи, конечно, не идёт.

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Марина Фещенко
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