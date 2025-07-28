Жители российского региона получили SMS с предупреждением о надвигающейся жаре в +410 °C

В Анапе пользователи получили тревожное уведомление о якобы предстоящей жаре до +410 градусов, что вызвало волну вопросов в духе: «А как тут вообще выжить?». Ошибка быстро разлетелась по соцсетям.

В МЧС по Краснодарскому краю объяснили, что сбой произошёл на одном из этапов передачи информации.

«Наверное, где-то кто-то случайно добавил лишний ноль, — прокомментировали в ведомстве изданию «Подъём». — Рассылка формируется в Гидрометцентре, оттуда она идёт в РСЧС, потом — к мобильным операторам. Где-то по пути и случилась накладка».