Вода, крем и одежда: Россиянам объяснили, как избежать перегрева на тренировке в жару

Самым важным аспектом для занятий спортом на свежем воздухе летом является время, уверен фитнес-менеджер Роман Конев. Он посоветовал отдавать предпочтение утренним или вечерним тренировкам, поскольку в это время температура воздуха значительно ниже, чем в дневные часы.

Эксперт призвал употреблять большое количество жидкости не только во время тренировки, но и заранее. Лучше всего взять с собой примерно литр воды, чтобы подготовить организм к нагрузкам и помочь восстановить силы после них. Также важно прислушиваться к сигналам организма. В случае головокружения или слабости следует прервать тренировку и найти прохладное место. В жаркую погоду нужно снижать интенсивность занятий. Не последнюю роль играет и правильный выбор одежды.

«Избежать перегрева помогут дышащие и лёгкие ткани: полиэстер, нейлон, бамбуковое волокно, микрофибра, лёгкие хлопковые смеси. При этом не стоит забывать про головной убор и SPF-крем для защиты кожи от солнечных лучей», — подчеркнул собеседник РИАМО.