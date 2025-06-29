Плед вместо коврика, бутылки взамен гантелей: Эксперт назвал главные правила домашней тренировки

Выбор типа тренировок должен быть индивидуальным и учитывать состояние здоровья, наличие травм, спортивный опыт и знание техники выполнения упражнений. Тренер онлайн-сервиса бережного фитнеса WowFit Никита Мазунин в беседе с Life.ru объяснил, что для самостоятельных занятий подойдут простые упражнения из комплекса ОФП, растяжки, суставной гимнастики и базовые кардионагрузки.

Эксперт подчеркнул, что похудение, улучшение выносливости, мобильности, гибкости и тонуса вполне достижимы в домашних условиях. По его словам, прогресс зависит не от места занятий или качества инвентаря, а от регулярности, грамотного распределения нагрузки и продуманной структуры тренировок.

Существует масса упражнений на различные группы мышц, которые и вовсе не требуют специального оборудования или в которых оно может быть заменено предметами домашнего обихода. Например, плед можно взять вместо коврика, бутылки с водой вместо гантелей и т.д. Не стоит забывать и про турники, брусья и другие снаряды на общественных площадках на открытом воздухе. Никита Мазунин Тренер онлайн-сервиса бережного фитнеса WowFit

Мазунин отметил, что помимо классических направлений вроде силового тренинга или йоги, дома можно выполнять множество общеукрепляющих упражнений, включая суставную гимнастику. В качестве кардионагрузки он предложил ходьбу вверх по лестнице, что особенно актуально для жителей многоэтажек.

Особое внимание эксперт уделил технике выполнения упражнений, предупредив, что её несоблюдение может привести к травмам даже при простых упражнениях. Он рекомендовал новичкам избегать высокоинтенсивных тренировок, работы с большими весами, кроссфита и нагрузок на суставы и позвоночник.

В качестве оптимальной недельной программы тренер предложил комбинацию из двух силовых тренировок, одной кардиосессии и одного восстановительного занятия с самомассажем и растяжкой. Начинать следует с разминки — суставной гимнастики и упражнений на мобильность, затем переходить к динамичным движениям, после чего выполнять силовую часть (например, суперсеты с фитнес-резинкой или собственным весом).

«В конце можно добавить комплекс упражнений на пресс, на баланс. Завершать тренировку необходимо заминкой – это растяжка в течение 5-7 минут и плавные наклоны. По желанию, дыхательные упражнения», — заключил Мазунин.