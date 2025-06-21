Осознанный подход: Врач в день йоги раскрыла Life.ru главные правила безопасного выполнения асан

21 июня отмечается Международный день йоги — древней практики, способствующей улучшению осанки, снятию болей в спине и снижению уровня стресса. Однако, как рассказала Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, неправильное выполнение асан может привести к травмам.

По словам специалиста, йога представляет собой целостную систему физического, психического и духовного развития. Регулярные занятия способствуют улучшению гибкости и мышечного тонуса, укреплению суставов и позвоночника, а также нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Врач подчёркивает, что глубокое дыхание и медитативные практики помогают бороться с тревожностью и бессонницей.

Однако йога, как и любая физическая активность, требует осознанного подхода: неправильное выполнение асан может привести к растяжениям, повреждениям суставов, смещениям позвонков и другим серьёзным травмам. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Эксперт обращает внимание на важность правильного выполнения базовых асан: «позы горы» (тадасаны), способствующей формированию правильного положения позвоночника; «позы кошки-коровы» (марджариасаны), мягко разрабатывающей позвоночник; и «позы ребёнка» (баласаны), снимающей напряжение.

Как отмечает Уланкина, некоторые позы могут быть потенциально опасны. По её словам, стойка на голове создаёт чрезмерную нагрузку на шейные позвонки и не рекомендуется новичкам и людям с остеохондрозом. Эксперт также указывает, что «поза плуга» противопоказана при глаукоме из-за повышения внутриглазного давления, а классическая «поза лотоса» может травмировать колени при недостаточной гибкости тазобедренных суставов.

Специалист рекомендует перед началом практики обязательно проводить разминку, поскольку холодные мышцы и связки особенно подвержены травмам. Врач советует начинать с простых движений, например, суставной гимнастики. Во время выполнения асан важно следить за ощущениями: лёгкий дискомфорт допустим, но острая боль свидетельствует о неправильном выполнении упражнения.

«Задержки дыхания или учащённые неровные вдохи повышают риск травм, поэтому важно дышать ритмично и спокойно. К практике есть абсолютные противопоказания: занятия не рекомендуются в острый период любых заболеваний, при тяжёлых формах гипертонии, а также в первые месяцы после операций», — отметила врач.

Кроме того, беременным следует выбирать специальные комплексы, избегая перевёрнутых поз и сильных скручиваний. А при наличии хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, по словам специалиста, необходима предварительная консультация с врачом и занятия под наблюдением опытного инструктора.