Укрепит тело и разум: Мастер спорта рассказала о пользе ушу для женщин

Ушу помогает женщинам укрепить здоровье, обрести гармонию и сохранить женственность в любом возрасте. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта, лектор Общества «Знание» Дарья Тарасова.

«Ушу позволяет женщине сохранить не только тело, но и душевную гармонию. Внимание к дыханию, плавность и сосредоточенность — всё это помогает справиться с тревожностью, бессонницей и чувством усталости», — отметила Тарасова в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт пояснила, что это древнее китайское искусство сочетает гимнастику, боевые элементы и медитацию, подходя для людей любого возраста и уровня подготовки. По её словам, упражнения ушу эффективно прорабатывают мышцы спины, пресса и ног, формируя стройную фигуру без чрезмерных нагрузок.

Тарасова подчеркнула, что регулярные занятия развивают гибкость, замедляя возрастные изменения — улучшается эластичность связок и подвижность суставов, что особенно важно после 30 лет. Она добавила, что плавные движения ушу укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют давление и кровообращение.

Мастер отметила, что такие стили, как тайцзицюань, способствуют ментальному равновесию, даря ясность ума и внутреннее спокойствие. По её мнению, ушу — это не просто спорт, а целостная практика, обучающая управлению телом, ощущению энергии и поддержанию баланса на всех этапах жизни.