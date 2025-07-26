«Простая формула»: Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в жару

Многие люди ошибочно полагают, что пить нужно только тогда, когда возникает такое желание, однако в реальности потребность организма в воде определяется не жаждой, предупредила нутрициолог Анастасия Нехорошкова. По её словам, правильная организация питьевого режима способна предотвратить большинство проблем, связанных с жаркой погодой.

Врач подчеркнула, что у детей и пожилых людей ощущение жажды развивается медленнее, а при активных физических нагрузках или длительном воздействии солнца потеря жидкости происходит раньше появления этого сигнала. Кроме того, при повышении температуры окружающей среды организм пытается охладиться за счёт потоотделения, в процессе которого теряются вода и электролиты. Недостаточное потребление жидкости нарушает водно-солевой баланс, повышает вязкость крови, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает снабжение мозга кислородом.

Особенно важно соблюдать осторожность людям из группы риска, в которую входят дети младше трёх лет, пожилые старше 65 лет, беременные и кормящие женщины, спортсмены и физически активные люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, почек или эндокринной системы. Среди ранних признаков обезвоживания эксперт выделила сухость губ и кожи, покраснение лица, усталость, сонливость, ухудшение настроения и раздражительность. Также могут наблюдаться отсутствие аппетита и повышенная утомляемость даже при небольших физических нагрузках.