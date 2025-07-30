«Вся природная мощь»: Учёные предупредили о росте природных аномалий в РФ осенью

Осенью в России ожидается рост числа природных аномалий. Такой прогноз дал доктор физико-математических наук Александр Родин, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Геофизик Александр Жигалин, ведущий научный сотрудник Института физики Земли, заявил, что мир сейчас подвержен усилению природных катаклизмов. По его словам, люди сталкиваются с наводнениями, масштабными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями.

«Вся природная мощь сейчас не сулит человеку ничего хорошего. А так как мы находимся в завершающей фазе цикла Чижевского (11-летний период солнечной активности, сопровождающийся ростом катаклизмов и социальных потрясений), частота новых бедствий может увеличиться», — предупредил он.

Климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, подтвердил, что за последние годы число природных катастроф в мире утроилось. Среди наиболее распространённых явлений он назвал наводнения, ливни, ураганы, смерчи, торнадо и тайфуны.

В России количество разрушительных природных аномалий достигло 371 случая в год, и осенью возможен их дальнейший рост. Киселёв отметил, что волны тепла (аномально высокая температура в течение пяти и более дней) способны ускорить таяние вечной мерзлоты, что приведёт к выбросу парниковых газов и долгосрочным негативным последствиям.

Жигалин также предупредил о вероятности сильных дождей и ливней в России. Он пояснил, что осень традиционно отличается дождливой и ветреной погодой, но в текущих условиях количество осадков и сила ветра могут значительно возрасти.