Россиянам пообещали необычное крымское вино урожая этого года

Урожай 2025 года позволит создать в Крыму вино с неповторимыми характеристиками и оригинальным вкусом. Предположением поделился министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, связав особенности напитка с нестандартными климатическими условиями.

«Вино 2025 года однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным», — отметил глава министерства в беседе с РИА «Новости».

Кратюк также акцентировал внимание на первостепенной важности своевременного сбора урожая, особенно если осенний период на полуострове окажется сырым.