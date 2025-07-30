Россиянам пообещали необычное крымское вино урожая этого года
Министр Кратюк: Крымское вино урожая 2025 года будет оригинальным из-за погоды
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Урожай 2025 года позволит создать в Крыму вино с неповторимыми характеристиками и оригинальным вкусом. Предположением поделился министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, связав особенности напитка с нестандартными климатическими условиями.
«Вино 2025 года однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным», — отметил глава министерства в беседе с РИА «Новости».
Кратюк также акцентировал внимание на первостепенной важности своевременного сбора урожая, особенно если осенний период на полуострове окажется сырым.
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