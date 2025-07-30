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30 июля, 14:31

Россиянам пообещали необычное крымское вино урожая этого года

Министр Кратюк: Крымское вино урожая 2025 года будет оригинальным из-за погоды

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Урожай 2025 года позволит создать в Крыму вино с неповторимыми характеристиками и оригинальным вкусом. Предположением поделился министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, связав особенности напитка с нестандартными климатическими условиями.

«Вино 2025 года однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным», — отметил глава министерства в беседе с РИА «Новости».

Кратюк также акцентировал внимание на первостепенной важности своевременного сбора урожая, особенно если осенний период на полуострове окажется сырым.

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Ольга Сливченко
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