Россиянам рассказали, как изменились цены на вино

Цены на вино в России выросли почти на 30% за последний год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомилось издание «Постньюс».

«Средняя стоимость бутылки вина объёмом 0,75 литра достигла 1137 рублей, а игристого вина — 1183 рубля», — отмечают аналитики сервиса.

Рост цен на винную продукцию составил 27,5% с июня 2024 года, на игристые вина — 25,1%. Специалисты связывают эту динамику с несколькими ключевыми факторами, включая снижение урожая винограда, повышение акцизов, а также удорожание логистики и упаковочных материалов.

При этом в торговых сетях сохраняется широкий ценовой диапазон — от доступных вариантов до премиальных предложений. Аналитики подчёркивают, что представленные данные отражают среднерыночные показатели, которые могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной торговой точки.