Россиянам рассказали, как изменились цены на вино
«Постньюс»: В России зафиксирован 30-процентный рост цен на вино за год
Вино. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Цены на вино в России выросли почти на 30% за последний год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомилось издание «Постньюс».
«Средняя стоимость бутылки вина объёмом 0,75 литра достигла 1137 рублей, а игристого вина — 1183 рубля», — отмечают аналитики сервиса.
Рост цен на винную продукцию составил 27,5% с июня 2024 года, на игристые вина — 25,1%. Специалисты связывают эту динамику с несколькими ключевыми факторами, включая снижение урожая винограда, повышение акцизов, а также удорожание логистики и упаковочных материалов.
При этом в торговых сетях сохраняется широкий ценовой диапазон — от доступных вариантов до премиальных предложений. Аналитики подчёркивают, что представленные данные отражают среднерыночные показатели, которые могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной торговой точки.
Ранее сообщалось, что цены на молочную продукцию в России выросли на 24,3% за год. Сливочное масло подорожало на 38,5%, достигнув средней цены 270,1 рубля за упаковку. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в категории сметаны (200 г) — 32,8%, тогда как молоко (0,9 л) подорожало на 23,1%. Аналитики связывают такую динамику с сезонным фактором, ростом себестоимости производства и логистическими издержками.